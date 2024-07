Viola Kołkowska pracuje nad nowym projektem fitnessowym. Modelka ma zupełnie nowy pomysł, by w przeciwieństwie do wielu trenerek na rynku, nie pomagać kobietom schudnąć, lecz... przytyć! Projekt ma być dedykowany m.in. do osób szczupłych, które chcą nabrać masy mięśniowej. Brzmi interesująco? O szczegółach opowiedziała nam sama zainteresowana.

Viola Kołakowska pracuje nad nowym projektem z trenerką Kasia Dziurską.

Będziecie ćwiczyć z Violą Kołakowską?