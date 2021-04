Viola Kołakowska na zakupach. Paparazzi przyłapali aktorkę bez maseczki

Viola Kołakowska jest obecnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych aktorek. Gwiazda nie kryje się ze swoimi szokującymi poglądami dotyczącymi pandemii koronawirusa, a ostatnio zarzuciła nawet Andrzejowi Piasecznemu, że udaje chorobę, kiedy artysta trafił do szpitala i wymagał tlenoterapii:

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzeju, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się jeszcze posuną? Co za to dostałeś? - mówiła wprost Kołakowska na Instagramie.