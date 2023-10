Viki Gabor zdradziła nam, czy chciałaby wystąpić w Eurowizji dla dorosłych. Czy w przyszłości byłaby skłonna wziąć udział w międzynarodowym konkursie muzycznym?

Reklama

Viki Gabor idzie jak burza i chociaż ma dopiero 13 lat to już może pochwalić się m.in. udziałem w programie "The Voice Kids"- w którym doszła aż do finału, oraz zwycięstwem w Eurowizji Junior. Podczas naszego ostatniego spotkania z młoda wokalistką zapytaliśmy, czy po sukcesie na Eurowizji Junior, chciałaby teraz spróbować swoich sił również w Eurowizji dla dorosłych. Co nam zdradziła?

Posłuchajcie sami, co powiedziała nam Viki Gabor!

Zobacz także: W wieku 13 lat Viki Gabor ma zamiar podbić świat! I najpewniej się jej uda! Ale co z nauką i szkołą?

Viki Gabor zdradziła nam, czy planuje udział w Eurowizji dla dorosłych.

eurovision.tv