Viki Gabor szturmem podbija rynek muzyczny! Młodziutka wokalistka najpierw zachwyciła wszystkich swoim głosem w drugiej edycji programu "The Voice of Poland". Później brawurowo przeszła przez preselekcje do Eurowizji Junior i powtórzyła sukces Roksany Węgiel z 2018 roku, dając Polsce ponowne zwycięstwo w tym konkursie! Dzięki Viki jesteśmy jedynym krajem, który wygrał dwa razy pod rząd Eurowizję Junior!

Nie mamy jednak wątpliwości, że to dopiero początek wielkiej kariery Viki! Ostatnio mieliśmy przyjemność porozmawiać z wokalistką. Młoda artystka wyjawiła nam, że teledysk do najnowszego singla był kręcony w... Stanach Zjednoczonych! Był to dla Viki bardzo intensywny czas - prace trwały od rana do nocy! Jak to wspomina? Czego możemy się spodziewać po teledysku?

Zobaczcie, co w rozmowie z reporterką Party.pl wyjawiła Viki Gabor!