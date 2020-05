Viki Gabor miała wypadek? Ogromna blizna przeraziła fanów. Wokalistka wyjaśniła sytuację

Fani zaniepokoili się tym, co zobaczyli na jednym z ostatnich zdjęć Viki Gabor. Na nadgarstku młodej wokalistki widnieje ogromna blizna. Internauci zaczęli dopytywać skąd się wzięła. Viki widząc poruszenie fanów postanowiła skomentować sprawę i opowiedziała, jak doszło do jej powstania.

Zobacz także: Viki Gabor wraca z nowym singlem "Getaway"! Będzie nowy hit na YouTubie?

Viki Gabor szturmem podbiła polską scenę muzyczną. Od jej udziału w "The Voice Kids", gdzie dała się poznać szerszej publiczności, nie minęło 1,5 roku a już jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. W 2019 roku reprezentowała Polskę podczas finału Eurowizji Junior i udało jej się powtórzyć sukces Roxie Węgiel i wygrać międzynarodowy konkurs. Tym samym w wieku 12 lat zapisała się w historii polskiej muzyki.

Viki cieszy się również ogromnym wsparciem fanów, z którymi utrzymuje stały kontakt na social mediach. Chętnie publikuje roześmiane zdjęcia i właśnie jedno z takich zdjęć zaniepokoiło fanów, ponieważ oprócz radosnego uśmiechu zobaczyli bliznę na nadgarstku. Pod zdjęciem pojawiły się komentarze zmartwionych fanów, którzy pytali czy wszystko w porządku. Młoda wokalistka postanowiła wyjaśnić jak powstała blizna:

Odpowiem Wam na pytanie, co stało się z moją ręką. Rok temu zdarzył mi się wypadek. A jak wiecie, wypadki się po prostu zdarzają. Stłukł mi się kubek i chciałam się po niego schylić, jeden kawałek został na blacie. Nie widziałam go i zahaczyłam o niego ręką ale wszystko jest ok. - powiedziała na swoim Instastory