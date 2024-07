Mel C, członkini zespołu Spice Girls oficjalnie ogłosiła, że planuje ślub ze swoim dotychczasowym chłopakiem Thomasem Starrem. Mel C jest z nim związana od 6 lat i w marcu ma urodzić jego dziecko. Z Victorią zbliżyła się bardzo odkąd dziewczyny reaktywowały swój zespół. Teraz poprosiła panią Beckham o zorganizowaniu jej ślubu.

Mel C uznała, że Victoria ma odpowiednie kontakty i pomysły by uczynić tę uroczystość niepowtarzalną. Dodatkowo ciąża nie pozwala piosenkarce zadbać o wszystkie szczegóły samej. Victoria Beckham ma już doświadczenie jako organizatorka ślubów. Doradzała Katie Holmes i wokalistce Girls Aloud - Cheryl Cole. Do dzieła zabrała się od razu. Zaaranżowała by jej dobry znajomy Roberto Cavalli zaprojektował suknię ślubną specjalnie dla jej przyjaciółki i już zarezerwowała termin w kościele św. Piotra, w Liverpoolu skąd pochodzi Mel C.

Koleżanki z zespołu nie będą druhnami na ślubie Mel. Wspólnie z Victorią uznały, że dziewczyny nie są na tyle blisko by pełnić tak zaszczytną rolę na ślubie. Niemniej jednak będą zaproszone w charakterze gości i pewnie zaśpiewają na weselu.