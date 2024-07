Znana Spicetka Victoria Beckham po raz czwarty spodziewa się dziecka.

Informacja jest już oficjalnie potwierdzona. Jak wiemy Posh ma już trójkę synów – Brooklyna, Romeo i Cruza. Artystka nie ukrywała, ze wraz z małżonkiem marzą o córce.

Reklama

Skoro reguła do trzech razy sztuka nie zadziałała, może do czterech razy okaże się szczęśliwa.

Reklama

David i Victoria, rozważają powrót w rodzinne strony, do hrabstwa Hertfordshire. Będzie to możliwe, jeśli David szczęśliwie sfinalizuje swoje rozmowy dotyczące pracy w klubie piłkarskim Tottenham Londyn. My w każdym razie gratulujemy serdecznie przyszłej mamie.