Victoria Beckham to najpopularniejsza WAGs na świecie, która usilnie walczy z wizerunkiem znanej żony sławniejszego męża, Davida Beckhama. Na każdym kroku udowadnia, że stać ją na wiele, a zespół Spice Girls, w którym grała niewątpliwie przyniósł jej największą popularność. Po rozpadzie zespołu Brytyjka zajęła się projektowaniem mody i perfum. Zobacz: Victoria Beckham idealną sylwetkę zawdzięcza diecie. Je tylko trzy rzeczy

Reklama

Jej marka odzieżowa odnosi duże sukcesy, a ostatnio została nawet uznana za najlepiej prosperującą w Wielkiej Brytanii. Projektantka nad wszystkim czuwa i pilnuje nawet najmniejszych szczegółów. Ostatnio wybrała się również do Machesteru, gdzie promowała swoją nową kolekcję. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z podróży, i co najbardziej zwróciło uwagę to fakt, że jedna z najbogatszych kobiet zdecydowała się na jazdę pociągiem.

Na zdjęciu pozuje w czarnym zestawie i z kilkoma torbami, a także wieszakiem, w którym ma komplet na przebranie: biały golf i czarną maxi spódnicę.

Zobacz: Victoria Beckham cała w trendach. Tak nalezy ubierać się tej jesieni



Zobacz także





Reklama

Victoria Beckham z dziećmi na lotnisku: