Od kiedy teleturniej "Milionerzy" zniknął z anteny TVN, przyszłość Huberta Urbańskiego nie była do końca pewna. Przez kilka minionych lat kojarzyliśmy go jako prowadzącego ten właśnie program. Co prawda, stacja matka nic Urbańskiemu nie zaproponowała, ale dość szybko odnalazł się u konkurencji.

Jak widać władzom TVP wizerunek Huberta bardzo przypadł do gustu. Program "Bitwa na Głosy" - gdzie jest prezenterem - dobiega końca, ale jak donosi "Fakt" telewizyjna Dwójka już obsadziła go w jesiennej ramówce. Urbański poprowadzi program "The Voice", który notabene ma być sztandarowym muzycznym show kanału drugiego.

"The Voice" to całkowicie nowy rodzaj widowiska. Nowy format już wkrótce przetestuje telewizja CBS. Polska telewizja publiczna odkupiła go od amerykańskiego producenta. Czym będzie różnił się od konkurencyjnych show? Otóż jurorzy będą oceniać uczestników tylko na podstawie tego jak śpiewają. Sędziowie nie będą widzieć uczestników. Szczerze mówiąc, to dość ciekawe podejście, bo od kilkunastu lat w showbiznesie panuje opinia, że "nieważne jak śpiewasz, ważne jak wyglądasz."

