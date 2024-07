Edyta Górniak w miniony wtorek była największą gwiazdą konferencji ramówkowej TVP. Tegoroczna jesień będzie dla gwiazdy bardzo pracowita. Udział w trzeciej edycji "The Voice of Poland" i pracę nad nowym studyjnym albumem z pewnością sprawią, że artystka będzie miała mniej czasu na przyjemności. Zobacz: Mamy sesję Górniak w "The Voice 3". Wygląda ślicznie!

Dzięki udziałowi w show Edyty będzie również teraz sporo w mediach. To dobrze, bo być może poznamy wokalistkę z zupełnie nowej strony. Niedawno w "Pytaniu na śniadanie" diwa przyznała się do jednej ze swoich obsesji (zobacz), a podczas imprezy TVP jak relacjonuje "Super Express" chwyciła za mikrofon i zwróciła do zarządu spółki, aby podziękować za swój ulubiony serial.

- Dziękuję za "Czas honoru", jestem wielką fanką serii - przytacza słowa gwiazdy z konferencji ramówkowej TVP dziennik.

Już od września na antenie TVP2 pojawią się nowe odcinki popularnego serialu. Ciekawe czy Edyta znajdzie czas, aby na bieżąco śledzić losy bohaterów produkcji osadzonej w czasach powojennej Polski.

