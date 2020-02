Ula w "M jak miłość" będzie miała romans! Co na to jej rodzina?

Ula w „M jak miłość” robi wszystko, aby naprawić swój związek z Bartkiem. Terapia małżeńska powoli przynosi efekty, ale psycholog zaleca parze metodę małych kroczków. Najpierw zaczynają chodzić na randki, rozmawiać ze sobą, a potem przyjdzie czas na wielki powrót. Jednak Ula będzie miała inny pomysł na życie i zdecyduje się nawiązać gorący romans. Zobaczcie, kto będzie jej wybrankiem!

Ula będzie miała romans!?

W 1491 odcinku, który zobaczymy 4 lutego, Ula zaplanuje pewien podstęp. Nie chce już sama mieszkać w siedlisku i okłamie męża, terapeutkę i rodzinę, aby osiągnąć swój cel! Podczas rozmowy z psychologiem obieca, że nie chce niczego przyspieszać i nadal będzie spotykała się z Bartkiem tylko podczas wspólnych wyjść. Niestety to nie jest prawda i szybko okaże się, jaki miała plan!

Lisiecka postanowi zaprosić męża na niewinny obiad, ale potem okaże się, że są sami w domu. Od słowa do słowa para zacznie zmniejszać dystans i pozwolą sobie na drobne czułości. To właśnie o to chodziło Uli! Dziewczyna ostatecznie nawiąże z Bartkiem gorący romans, mimo że terapeutka wyraźnie wyznaczyła im inny kierunek.

Czy w ten sposób Ula zniszczy wszystko, co para wypracowała na terapii małżeńskiej? Po płomiennym romansie znów pojawią się kłótnie?

W małżeństwie Uli i Bartka od początku się nie układało!