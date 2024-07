Ula Dębska bardzo się spełniała w "Tańcu z gwiazdami" i nie ukrywa, że do tej pory tęskni za tanecznym klimatem i braćmi Jeschke. Bardzo zżyła się z Jackiem i Wojtkiem. Okazuje się, że wiąże z nimi swoje plany - wigilijne i sylwestrowe! O co dokładnie chodzi?

Powiększyła się totalnie rodzina o "Taniec z gwiazdami", za którymi tak bardzo tęsknię. Jesteśmy w stałym kontakcie, jeśli tylko jest to możliwe. Kto wie, może spędzimy razem wigilię (...) Ja nawet napisałam do chłopaków (bracia Jeschke - przyp. red.) smsa, co robią w Sylwestra, ale jeszcze go nie puściłam - powiedziała przed kamerą Party.pl Ula Dębska.