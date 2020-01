Urszula Chincz przeszła ogromną metamorfozę! Gwiazda TVN zmieniła fryzurę i kolor włosów, a efektami wizyty w salonie fryzjerskim pochwaliła się na Instagramie. Jak na nowy look Uli Chincz zareagowali jej fani? Prowadząca m.in. "Gwiazdy prywatnie" czy "Nowa misja ratunkowa" uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem i często zmienia fryzury. Ula Chincz na początku ubiegłego roku zaskoczyła wszystkich naprawdę radykalną zmianą- dziennikarka przefarbowała wówczas włosy na ciemny kolor i zafundowała sobie grzywkę niczym Anna Lewandowska. Później Ula Chincz mocno ścięła włosy... a teraz zdecydowała się na kolejną zmianę!

Urszula Chincz od niedawna nosiła bardzo krótką fryzurę w ciemnym kolorze. Teraz jednak postanowiła rozjaśnić włosy, a efektami swojej metamorfozy pochwaliła się na Instagramie.

ZMIANA! Czyli tak jak lubię!

Kochałam moje naturalne włosy, ale prawda jest taka, że miały urok kiedy były dłuższe, widać było siwe pasma i ich autentyczny kolor. Kiedy obcięłam włosy bardzo krótko kolor stał się trochę ciężki, nijaki taki. Więc znów pojawił się pretekst do działania! Mój mąż powiedział, że to fryzura „na Wiedźmina” i powiem Wam, że jak je zaczesać do tyłu to coś w tym jest!- napisała Ula Chincz.