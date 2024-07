Justyna Steczkowska niedawno postanowiła podbić Chiny, dlatego wybrała się tam w trasę koncertową. Niewątpliwie osiągnęła ogromny sukces, ponieważ na jej koncercie pojawiły się prawdziwe tłumy. Zobacz: Pierwszy sukces Steczkowskiej w Chinach. Na koncercie pojawiły się tłumy [FOTO]

Po powrocie do Polski artystka miała skupić się na swoim zdrowiu i karierze muzycznej. To właśnie dlatego zrezygnowała z udziału w jesiennej edycji "The Voice of Poland". Producenci jednak bardzo chcą zobaczyć wokalistkę w fotelu jurorskich, dlatego nie odpuszczają. Jak donosi pismo "Gwiazdy" Steczkowska została zaproszona na kolejną rozmowę:

Producenci show zadzwonili do Justyny i zaprosili ją na rozmowę. Nie wystarczy być wokalistką z dorobkiem, aby dobrze wypaść w fotelu jurora. Trzeba też umieć mówić o swoich emocjach. No i ważny jest talent pedagogiczny, bo w "The Voice of Poland" jurorzy to także trenerzy uczestników.

Chcielibyście zobaczyć Steczkowską w "The Voice"?

