Program "Love Island" to jeden z największych hitów telewizji Polsat! Miłosne show zyskało wielu fanów, którzy na bieżąco śledzą poczynania uczestników. Jak się okazało, program bacznie obserwują również znane gwiazdy, w tym Sylwia Lipka, która obecnie bierze udział w "Tańcu z gwiazdami". Co więcej, wokalistce spodobał się jeden z uczestników "Wyspy miłości"! Piosenkarka nawet przyznała, że chciałaby go poznać. Ciekawe czy już domyślacie się o kogo chodzi. Zobaczcie sami!

Uczestnik drugiej edycji "Love Island" spodobał się... Sylwii Lipce! "Skradłeś moje serce"

Druga edycja "Love Island" wchodzi już w decydującą fazę. Fani show mają już swoich ulubieńców i zdecydowanie jednym z nich jest Igor. Przystojny blondyn, który kocha tatuaże zrobił ogromne wrażenie nie tylko na uczestniczkach, ale również na dziewczynach, które bacznie obserwują program. Jest szarmancki i nie boi się rozmawiać o swoich uczuciach. Jak się właśnie okazało, Igor skradł również serce polskiej gwiazdy, która obecnie walczy o kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami". Mowa oczywiście o Sylwii Lipce!

W ostatnim odcinku "Love Island", prowadząca program - Karolina Gilon - odczytała uczestnikom niektóre komentarze fanów na ich temat. Na oficjalnym Instagramie show pojawił się również fragment, z którego dowiadujemy się, co napisała także Sylwia Lipka! Jej słowa zostały zwrócone właśnie do Igora.

Igor, mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Komentarz od bardzo znanej dziewczyny w Polsce - instagramerki, która tańczy też w "Tańcu z gwiazdami". Sylwia Lipka - zaczęła Karolina Gilon. "Igor, skradłeś moje serce. Mam nadzieję, że gdy przyjedziesz do Polski, będę miała szansę Cię poznać" - brzmi komentarz Sylwii Lipki. Jest bardzo mi miło. Dziękuję bardzo - odparł Igor Zasługujesz na to - dodała prowadząca program.

Wygląda więc na to, że Igor będzie rozchwytywany również po wyjściu z programu. Na razie tworzy związek z Magdą, jednak kto wie co przyniosą kolejne dni na "Wyspie Miłości". Myślicie, że spotka się z Sylwia Lipką?

Zobaczcie fragment programu podczas którego Igor dowiaduje się, co napisała o nim wokalistka!

Igor to prawdziwy przystojniak, który robi furorę w "Love Island"!

