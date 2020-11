Kiedy tuż przed finałem „Top Model” światło dzienne ujrzała afera dotycząca Dominica i jego przeszłości, w mediach społecznościowych aż zawrzało. Teraz głos w sprawie postanowiły zabrać uczestniczki programu - zwyciężczyni 3. edycji Zuza Kołodziejczyk i Ania Jaroszewska, która w poprzednim sezonie dotarła do ścisłej czwórki. Padły nie tylko mocne i gorzkie słowa krytyki wobec tych, którzy wspierają usuniętego z show finalistę, czy też samego oświadczenia Dominica, ale również osobiste wyznania. Ku ogólnemu poruszeniu, Dominicowi od czasu afery przybyło „fanów”.

Uczestniczki „Top Model” o przemocy seksualnej. Finalistki krytykują obrońców Dominica

Ania Jaroszewska, finalistka 8. edycji „Top Model”, to nie tylko modelka z licznymi sukcesami na koncie, ale również aktywistka, która nie boi się poruszać ważnych tematów, do czego chętnie wykorzystuje swoje media społecznościowe. Influencerka w obliczu ostatnich wydarzeń postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem z przeszłości. Jak się okazuje, Ania jest ofiarą przemocy seksualnej.

Mój oprawca też był sympatyczny, czarujący i miał mnóstwo przyjaciół. Przykro mi widząc wspierające komentarze ze strony moich znajomych, w stosunku do osoby, która w żaden sposób nie udowodniła swojej niewinności, nie odniosła się w żaden sposób do zarzutów i ani słowem nie wspomniała o ofierze… Jest to to tylko kilka kilka ładnych zdań w opozycji do do twardych faktów świadczących przeciwko oprawcy. Cała ta sytuacja przyprawia mnie o dreszcze, wywołuje flashbacki z przeszłości i pokazuje doskonale, jak ciężkie życie mają ofiary przemocy seksualnej.

Jak podkreśliła modelka, rozumie bliskich, którzy stają po stronie Dominica i nie dopuszczają do siebie myśli, że mógł zrobić coś takiego, ale osoba dopuszczająca się przestępstwa na tle seksualnym, nie powinna zdobywać popularności. Jak wyznała, ze względów osobistych, jest to ostatni raz, kiedy zabierze głos w tej sprawie.

Ofiara będzie żyła z tym doświadczeniem całe życie, a jedynie czego odmawia się oprawcy, to gloryfikowanie jego osoby w mediach społecznościowych. To naprawdę nie jest jakaś ogromna kara w obliczu tego co się wydarzyło - dodaje.

Na temat promowania Dominica w mediach społecznościowych wypowiedziała się również zwyciężczyni 3. edycji „Top Model”. Jak się okazuje od afery mężczyźnie przybyło dziesiątki tysięcy obserwatorów na Instagramie! Zuza Kołodziejczyk postanowiła użyć o wiele mocniejszych i gorzkich słów.

Sorry, ale muszę zabrać głos. Jedyny raz w historii świata ktoś przyleciał z USA do Polski robić tu karierę w modelingu. Zawsze kierunek jest odwrotny, bo największy biznes jest za oceanem. Dlaczego Dominic przyleciał do Polski? Odpowiedzcie sobie sami. Dominic w krótkim oświadczeniu pisze: „Nigdy nie zostałem uznany za winnego”. Ale przecież to nie znaczy, że nie jest winny. Dlaczego nie pisze nic o okolicznościach zabawiania się ciałem upitej do nieprzytomności 15-latki? Jeżeli uważasz, że odsiedział i nie ma o czym gada, zastanów się czy to samo byś mówiła, gdyby 15-latką była twoja córka

Nowych 35 tysięcy obserwatorów Dominica na Instagramie Zuza postanowiła skomentować jednym, wymownym zdaniem:

Wszyscy przyprawiacie mnie o mdłości

Dominic z "Top Model" w 2011 roku został skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne. Kiedy fakty ujrzały światło dzienne, uczestnik został usunięty z finału programu, a w sieci rozpoczęła się burza nie tylko na temat jego przeszłości, ale również decyzji stacji TVN.