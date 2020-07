Uczestniczka programu "Druga twarz" nie żyje. Kilka dni przed śmiercią opublikowała dramatyczne wpisy 

Martyna Kubacka, uczestniczka programu "Druga Twarz" emitowanego na antenie TTV nie żyje. Smutna informacja o śmierci dziewczyny została opublikowana na jej profilu na Facebooku. Jakie są przyczyny śmierci?

Martyna z programu "Druga Twarz" nie żyje

Martyna wystąpiła w jednym z odcinków programu "Druga Twarz" na antenie TTV. Przyszła do programu, aby przejść metamorfozę dla swojej babci. Martyna wyrażała siebie bardzo charakterystycznym wyglądem. Nosiła różowe włosy, mocny wręcz sceniczny makijaż oraz elfie uszy. Miała niesamowity talent do makijażu. Eksperci w programie nie szczędzili jej krytycznych komentarzy pod względem wyglądu. Po dokonanej metamorfozie dziewczyna stwierdziła, że podoba jej się fryzura ale makijaż oraz stylizacja wcale, co spotkało się ze zdenerwowaniem ekspertów. Babcia Martyny była zachwycona i chciała ją przytulić, jednak ona nie pozwoliła jej tego zrobić. Był to zdecydowanie najsmutniejszy moment wyemitowanego odcinka. Dziewczyna po udziale w programie nagrała emocjonalne wideo, w którym opowiedziała o swoich przeżyciach po emisji.

Martyna nie zrezygnowała ze swojego ekscentrycznego wyglądu. Jednak jej życie nie było kolorowe. Na jej profilu na Facebooku wciąż można znaleźć smutne wpisy świadczące o braku akceptacji siebie. Jasno dawała do zrozumienia, że jest jej trudno.

Wczoraj na jej profilu pojawiła się przykra informacja o jej śmierci:

Martynka dzisiaj odeszła z tego świata 😰😰💔🖤💔🖤Proszę o modlitwę za jej duszę 🖤🖤🖤💔💔💔

Niestety szczegóły śmierci Martyny nie są znane.

