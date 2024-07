Kiedy ponad rok temu brytyjska firma Fred Perry podjęła współpracę z Amy Winehouse, nikt nie spodziewał się aż tak wielkiego sukcesu. Chociaż prognozy sprzedaży były bardzo dobre, to wyniki realne przeszły najśmielsze oczekiwania. Pierwsza kolekcja ubrań zaprojektowana przez piosenkarkę stała się hitem sezonu.

Podobno Whinehouse zaprojektowała też nową kolekcję, ale chciała z jej premierą poczekać do 28 urodzin. Miał to być prezent od niej dla fanów. Firma Fred Perry, która jako jedyna posiada prawa do projektów wokalistki, chce je wypuścić wcześniej - jeszcze w tym roku. Ich zdaniem będzie to najlepszy moment na sprzedaż, bo właśnie teraz Amy staje się ikoną nie tylko muzyki, ale i stylu.

Wygląda na to, że sfera materialna znów wygrywa z tą duchową. Ciekawe jak na taki pomysł zareagowałaby sama Amy...

