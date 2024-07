Angelina Jolie to niewątpliwie ikona stylu. Ikona, która jest ubrana zgodnie z trendami, ale bierze z mody tylko to, co rzeczywiście do niej pasuje.

Nigdy nie jest przestylizowana. Na co dzień wybiera luźne i wygodne ubrania z wysokojakościowych materiałów. Na wielkie gale zawsze wybiera suknie od największych projektantów. I praktycznie zawsze olśniewa! Sekret Angeliny tkwi w tym, że wybierane przez nią kreacje podkreślają jej urodę a nie ją przyćmiewają.

Na nowojorską imprezę Film Critics Circle Awards 2012 Jolie wybrała dwa najmocniejsze trendy z jesienno-zimowych pokazów. Połączenie bieli i czerni i jedwabnej koszuli ze skórzaną spódnicą.

Angie dobrała do nich klasyczny naszyjnik i kolczyki ze szmaragdami (ulubiony kamień aktorki) i czarne klasyczne szpilki. W zależności właśnie od tych dodatków strój ten będzie idealny zarówno do pracy jak i na imprezę. Jeśli wybierzesz lekko prześwitującą bluzkę i dużą srebrną biżuterię stylizacja nabierze nieco rockowego charakteru.

Na kolażu: biżuteria Jubitom, spódnica Ochnik, buty Zara, koszula Mango

