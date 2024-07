U2 to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych światowych grup muzycznych. Gwiazdorzy pop-rocka zapowiadali, że w najbliższych tygodniach dostaniemy ich nowy album. Niestety, plany się zmieniły...



- Już wiemy, że to zajmie nam więcej czasu. Potrzebujemy więcej spotkań, więcej sesji, żeby to zrobić naprawdę dobrze. Nie chcemy zawieść fanów, ich oczekiwań. Dopiero w 2012 roku będziemy gotowi na wydanie płyty, przepraszamy - wyznał w rozmowie z "Rolling Stone" członek zespołu Adam Clayton.

Fani z pewnością wybaczą. Ciekawe za to, jak przyjmą fakt współpracy U2 z producentem Lady GaGi - Red One'em?

(ac)