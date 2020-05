U fryzjera i w restauracji trzeba nosić maseczkę? Nowe zasady, które musisz poznać! 

Już od 18 maja w całej Polsce działalność wznawiają restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Jednak, aby skorzystać z wizyty w tych miejscach musimy przestrzegać pewnych norm sanitarnych. Na jakich zasadach możemy korzystać z restauracji? Czy przy stoliku trzeba mieć założoną maseczkę? Poznajcie nowe zasady przebywania u fryzjera, kosmetyczki czy w restauracji!

Jak wygląda wizyta u fryzjera po 18 maja 2020?

Podczas wizyty u fryzjera czy kosmetyczki zarówno personel, jak i klienta obowiązuje tzw. reżim sanitarny. Obsługa salonów obowiązkowo musi nosić maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki, z kolei klienci są zobowiązani do założenia maseczki. Przy zabiegach na twarz wykonywanych u kosmetyczki czy podczas strzyżenia brody klient może zdjąć maseczkę.

Wizyta w salonie musi być wcześniej umówiona telefonicznie lub przez Internet, a poczekalnie nie funkcjonują do odwołania. Po wejściu do salonu klient musi zdezynfekować ręce i może być mu zmierzona temperatura. Do salonów przyjmowane są jedynie osoby zdrowe. Nie będą też podawane napoje gorące dla klientów, a jedynie woda w kubkach jednorazowych. Zaleca się również brak rozmów w trakcie wykonywanej usługi (a wyłącznie przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących strzyżenia) oraz oczywiście płatność kartą.

W restauracji obowiązuje nakaz noszenia maseczki?

W restauracjach po 18 maja obowiązują limity osób, przebywających w tym samym czasie w lokalu. Na jedną osobę przypada co najmniej 4 metry kwadratowe. Stoliki muszą być oddalone od siebie o 2 metry lub przegrodzone osłoną ochronną np. z plexi. Przed wejściem do lokalu trzeba zdezynfekować ręce. A co z maseczkami w restauracji?

Maseczki ochronne w restauracji musi nosić jedynie obsługa, klienci przy stoliku mogą je zdjąć. Te same normy obowiązują zarówno w salach restauracyjnych, jak i ogródkach.

Czy w kościele trzeba nosić maseczkę ochronną?

W kościołach po 18 maja może przebywać więcej osób. Podczas mszy obecnie obowiązuje zasada 10 metrów kwadratowych na jedną osobę. Wierni przebywający w kościele są zobowiązani nosić maseczkę ochronną, księża prowadzący mszę są z tego nakazu zwolnieni.

Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej.