Znamy już pełną listę uczestników XIII edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety nie wszystkie gwiazdy zarobią tyle samo. "Super Express" dotarł do listy płac dla poszczególnych gwiazd. I co ciekawe najwięcej dostanie Weronika Marczuk, która jeszcze nie dawno po aferze z agentem Tomkiem nie miała czego szukać w telewizji.

Za jej wielki "comeback" producenci postanowili sporo zapłacić. Była żona Cezarego Pazury dostanie aż 13 tysięcy za odcinek! Jeśli widzowie zdecydują by znalazła się w finale ma szansę zgarnąć aż 169 tysięcy złotych! Dlaczego zatem była jurorka "You Can Dance", która z pewnością nie jest jedną z największych polskich gwiazd dostanie najwięcej?



- Mogą być przypominane różne historie z jej życia prywatnego, o których chciałaby już zapomnieć. I że będzie łatwym celem dla paparazzi, co znacznie utrudni jej zachowanie prywatności - powiedziała "Twojemu Imperium" jej agentka, Joanna Bastrzyk.

Jak widać ewentualne publiczne pranie brudów ma swoją cenę.

Równie dużą stawkę otrzyma Katarzyna Zielińska. Aktorka może liczyć na 10 tysięcy złotych za odcinek. Reszta gwiazd zasłużyła na nieco mniejsze wynagrodzenie. Najmniej zarobi Michał Szpak, który będzie przyciągał widzów swoimi występami w sukienkach i szpilkach oraz mongolski prezenter Bilguun Ariunbataar - zaledwie po 2 tysiące za odcinek.

Niezbyt popularna w Polsce, Marta Krupa, siostra Joanny zarobi 6 tysięcy za nagranie. Tyle samo dostanie Katarzyna Pakosińska.

Kacper Kuszewski i Zbigniew Urbański mogą liczyć na 5 tysięcy złotych. Anna Wendzikowska, Aleksandra Kisio, Kazimierz Mazur i Dariusz Kordek po 4 tysiące złotych, a Jagna Marczułajtis-Walczak i Staszek Karpiel mogą liczyć na 3 tysiące.

