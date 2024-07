Nie od dziś wiadomo, że muzycy rockowi uwielbiają życie na krawędzi. Imprezy po koncertach, używki i dziewczyny, które są w stanie zrobić wszystko, aby być jak najbliżej swoich idoli. Właśnie na rynku ukazała się autobiografia Tymona Tymańskiego, jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej muzyki alternatywnej. Muzyk w książce opisał wiele swoich miłosnych podboi, w tym romans z 13-latką.

Tymański w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznał, że takie relacje w show-biznesie nie są niczym dziwnym, a jego koledzy nie mają oporów, żeby umawiać się z nastolatkami i nie jest to spowodowane kryzysem wieku średniego.

- Mam takich kolegów w branży, którzy zajmują się po koncertach spotkaniami z młodymi dziewczynami. Ukrywają to przed rodzinami. Ja z kolei do takich osób nie należę, opisuję to uczciwie jak jest. Jeżeli chodzi o Sarę, to cieszy się z tego fragmentu w książce, ponieważ napisała mi, że bardzo pięknie i romantycznie opisałem naszą historię.