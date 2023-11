Dokument braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" obejrzymy w telewizji! Film o przypadkach pedofilii w kościele obejrzymy już w piątek, 17 maja w stacji TVN. O której godzinie?

"Tylko nie mów nikomu" w TVN-ie

Film dokumentalny opowiadający o pedofilii w Kościele podbił serwis YouTube. W niecały tydzień od premiery obejrzano go ponad 18 mln razy, a licznik wyświetleń wciąż rośnie. Film utrzymuje się cały czas na pierwszym miejscu aktualnych hitów. Emisją zainteresowały się również inne kraje europejskie. Co ciekawe, "Tylko nie mów nikomu" m.in. w Norwegii, Islandii i Irlandii znajduje się w pierwszej piątce najczęściej oglądanych filmów. A kiedy obejrzymy go w telewizji?

- Jesteśmy w stanie nieodpłatnie udostępnić licencję ogólnopolskim telewizjom. Mogą zgłaszać się do producenta filmu, Marka. Jeśli znajdzie się zainteresowana telewizja, to udzielimy jej licencji - powiedział Tomasz Sekielski w poniedziałek portalowi Wirtualnemedia.pl.

Dokument "Tylko nie mów nikomu" już dziś obejrzymy w TVN. Władze zdecydowały się wyemitować go o godz. 23.00. Całość trwa 2 godziny, więc dodając reklamy, należy zarezerwować sobie blisko 3 godziny.

Portalowi nie udało się uzyskać komentarza od władz Polsatu i TVP. Nie wiadomo, czy film braci Sekielskich zostanie tam pokazany.

W dokumencie księża przyznają się do krzywdzenia nieletnich.

Tomasz Sekielski nad filmem pracował 2 lata.

