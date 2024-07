Telewizja Publiczna zorganizuje galę disco polo! Okazuje się, że wielki koncert odbędzie się już 25 czerwca 2017 roku na stadionie Polonii Warszawa. Widowisko będzie relacjonowane na żywo przez Telewizyjną Dwójkę. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl podczas imprezy "25 lat disco polo w Polsce" na scenie wystąpią nie tylko artyści związani z muzyką disco polo.

TVP organizuje galę disco polo

To już kolejny raz, kiedy Telewizja Publiczna stawia na disco polo. To właśnie podczas sylwestrowego koncertu TVP2 na scenie w Zakopanem wystąpił Zenon Martyniuk, przy którego hitach świetnie bawił się sam prezes Telewizji Publicznej, Jacek Kurski. Co ciekawe, to właśnie TVP2 przyciągnęła wówczas największą widownię, wyprzedzając TVN i Polsat. Teraz Jacek Kurski znów stawia na muzykę disco polo i razem z Grupą ZPR Media planują wielki koncert "25 lat disco polo w Polsce".

To będzie wspaniały koncert, na którym wystąpią najlepsi artyści. My promujemy disco polo już od kilku lat. Za to w tym roku Zenek Martyniuk pokazał na „Sylwestrze z Dwójka”, że ten gatunek muzyki ma ogromną widownię- w rozmowie z portalem przyznał szef rady nadzorczej Grupy ZPR Media, Zbigniew Benbenek.

Wybieracie się na koncert muzyki disco polo?

Jacek Kurski organizuje koncert muzyki disco polo.

Kto wie, być może na gali wystąpi Zenon Martyniuk?