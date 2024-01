Po tym, jak Janusz Palikot opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem Magdy Gessler, wokół restauratorki wybuchła burza. Internauci uznali poziom żartów wypowiadanych przez gwiazdę TVN za żenujący i przekraczający granice dobrego smaku. Wygląda na to, że sprawa wyjdzie poza sieć, ponieważ polityk Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Co czeka prowadzącą „Kuchenne rewolucje”? TVN reaguje.

Informator zdradził reakcje TVN na nagranie z Magdą Gessler

W sieci pojawił się film, który skompromitował Magdę Gessler. Niecenzuralne żarty, jakie padły z ust restauratorki, odbiły się już szerokim echem w mediach i ściągnęło na gwiazdę krytykę internautów. Okazuje się, że wideo obejrzał także były minister w rządzie PiS Jacek Ozdoba. Poseł zapowiedział podjęcie kroków prawnych w tej sprawie i zasugerował, że Gessler powinna zniknąć z telewizji.

Magda Gessler Mateusz Jagielski/East News

Dopiero co od Palikota uciekał Wojewódzki. Dziś w wulgarny sposób promuje tego człowieka Gessler. Ciekawe, co na to oszukani ludzie Żadna stacja nie powinna tolerować takiej patologii. Składam zawiadomienie do prokuratury na p. Gessler i J. Palikota. Ich patologiczne zachowanie nie może być tolerowane – napisał polityk.

Jacek Ozdoba powołał się na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. To jednak nie Magda Gessler opublikowała wspomniane wyżej nagranie, a Janusz Palikot. Informator związany z TVN przekazał szczegóły na łamach „Super Expressu”.

Nikt nie wini Magdy. To było prywatne spotkanie, do którego doszło blisko dwa lata temu, a nagranie nigdy nie powinno zostać udostępnione. Sprawą zajmą się prawnicy – poinformowało źródło.

Dostała jednak zakaz komentowania całej sytuacji – czytamy w Super Expressie.

Osoba z otoczenia Magdy Gessler zaznaczyła, że nagranie opublikowane przez Janusza Palikota jest prywatne i powstało już jakiś czas temu. Podkreśliła, że wideo nie powinno trafić do mediów, a były polityk nadużył zaufania restauratorki, która nie zamierzała promować w ten sposób jego nowej książki.

Magda Gessler Michal Zebrowski/East News

Palikot wyciągnął prywatne nagranie i opublikował, by wypromować swoją książkę. Magda czuła się przy nim swobodnie, bo przyjaźnili się ponad 20 lat. Nigdy by jej nie przyszło do głowy, że wideo zostanie opublikowane i wykorzystane w taki sposób. Sprawa wchodzi na tory prawne – poinformowało źródło.

Myślicie, że z czasem Magda Gessler odniesie się do medialnego zamieszania?

Magda Gessler TRICOLORS/East News