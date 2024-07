W tym sezonie spódnica z długi tyłem i krótkim przodem to po prostu must have! Wiedzą o tym gwiazdy, które praktycznie na każdej imprezie zakładają tego typu kreacje.

Na wczorajszym pokazie Roberta Kupisza i imprezy magazynu "Joy", aż trzy celebrytki założyły taki fason. Prowadząca galę - Anna Ibisz założyła przepiękną jedwabną sukienkę w delikatnym fioletowym kolorze. Ultra krótka z przodu wydłużała się mocno za linią ud pozostawiając dość długi ciągnący się tren. Za ten ciekawy projekt odpowiada Dawid Woliński.

Odrobinę w innym stylu ten sam trend zaprezentowała Magda Steczkowska. Jej czerwona sukienka była bardziej zwiewna, a tył sięgał jedynie do kostek. Dokładnie tak jak spódnica Kasi Burzyńskiej. Prezenterka stacji muzycznej 4fun.tv, nie uległa szałowi na kolory i postawiła na klasyczną czerń.

