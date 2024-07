Eva i Joaquin właśnie skończyli pracę nad filmem "We Own The Night". Scena erotyczna z ich udziałem była ostatnią ze wszystkich, jakie wyreżyserował James Gray.

"Pomimo tego, że podchodzę do swojej pracy profesjonalnie i nigdy nie piję, gdy pracuję, tego dnia musiałam wypić drinka. Po wódce z sokiem pomarańczowym było mi łatwiej rozebrać się na planie i zagrać scenę erotyczną".- powiedziała aktorka.

MK

fot: ONS