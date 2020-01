Była trenerka Adele zdradziła sekret jej obłędnej figury! Jak wokalistce udało się osiągnąć takie efekty?

Ostatnio Adele przeszła spektakularną metamorfozę! Wokalistka schudła kilkanaście kilogramów i naprawdę aż trudno ją rozpoznać! Ostatnio fani nawet zaniepokoili się jej stanem zdrowia, bowiem na jednym z najnowszych zdjęć piosenkarka wygląda na wyraźnie zmęczoną i wyczerpaną. Jak się jednak okazało, gwiazda odchudza się pod kontrolą specjalistów, którzy czuwają nad jej postępami. Była trenerka Adele zdradziła sekret tej wspaniałej przemiany! Jak wokalistce udało się schudnąć aż 20 kg?

Na czym polega dieta Adele?

Odkąd Adele i Simon Konecki rozstali się, piosenkarka postanowiła wprowadzić do swojego życia poważne zmiany. Wokalistka zawsze mogła pochwalić się krągłościami, jednak teraz po nadprogramowych kilogramach nie ma już śladu! Gwiazda schudła do tego stopnia, że nawet najwierniejsi fani mają problem, żeby ją rozpoznać. Była trenerka personalna Adele, Camila Goodis w rozmowie z "Daily Mail" opowiedziała, w jaki sposób wokalistce udało się osiągnąć tak niesamowite efekty!

Wątpię, żeby Adele polubiła ćwiczenia fizyczne, ale na pewno zmieniła styl życia i uważam, że w 90% oparła to na diecie - przyznała Camila Goodis.

Adele nigdy nie była fanką aktywności fizycznej i wygląda na to, że jej była trenerka personalna może mieć sporo racji. Wokalistka przeszła bowiem na dietę sirtfood. Autorzy diety zapewniają, że nie należy się głodować, aby osiągnąć spektakularne i trwałe rezultaty. Wystarczy spożywać produkty, które są bogate w sirtuiny, jak np. zielone koktajle z warzyw i owoców, chude mięsa i kasze. To właśnie zmiana nawyków żywieniowych sprawiła, że Adele jest teraz nie do poznania!

A Wam jak się podoba Adele po metamorfozie?

Niektórzy fani jednak twierdzą, że Adele jest już zbyt szczupła!