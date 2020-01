Trendy wiosna 2020: Oto 5 par płaskich butów, w których przechodzicie całą wiosnę

Szukacie idealnych płaskich butów na wiosnę 2020? Oto nasze propozycje, które sprawdzą się idealnie w przypadku każdej kobiety, która chce wyglądać elegancko, ale zarazem czuć się komfortowo każdego dnia. Mokasyny w zwierzęcy wzór (np. z imitacji wężowej skóry), klasyczne balerinki na minimalnym obcasie albo balerinki ze szpiczastym noskiem. Wybór jest naprawdę duży. Zobaczcie nasze propozycje. Oto najwygodniejsze i najpiękniejsze płaskie buty, w których zakochasz się tej wiosny! PS. Większość z nich idealnie zastąpi szpilki!

1. Mokasyny wykonane z imitacji wężowej skóry, Baldowski, 490 złotych. Zwierzęce wzory będą jednym z gorętszych trendów nadchodzącej wiosny 2020.

2. Baleriny z kolekcji feathers, Dorota Kuźnicka, 999 złotych. Model starannie wykonano z wysokiej jakości skóry nubukowej, zdobiony haftem w kształcie piór wykonanym z jedwabnych nici.

3. Skórzane balerinki w kolorze czarnym ze srebrnym łańcuszkiem to propozycja od Zary. Ten model ze spiczastym noskiem kosztuje 359 złotych.

4. Różowe balerinki z imitacji zamszu z H&M za 99 złotych. Bardzo dziewczęce i romantyczne! Będą idealnie pasować w stylizacjach boho.

5. Czarne damskie klapki ze srebrnymi zdobieniami, Kazar, 469 złotych. Masywne klapki na płaskim obcasie możesz połączyć z sukienką midi lub z nieco luźniejszym garniturem - to idealny look do pracy!