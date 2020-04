Trendy wiosna 2020. Kinga Rusin w "Dzień Dobry TVN" w romantycznej spódnicy na wiosnę

Kinga Rusin poczuła wiosenne klimaty! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" pochwaliła się najnowszą stylizacją, którą zaprezentowała na kanapie śniadaniówki TVN. Rusin wyglądała jak prawdziwy anioł! Wszystko ze względu na kolor, na który się zdecydowała - oczywiście mowa o klasycznej bieli. Kinga Rusin założyła piękną białą bluzkę z zabudowanym dekoltem i długimi, delikatnie bufiastymi rękawami. Dobrała do niej najważniejszy element jej stylizacji - piękną dwuwarstwową białą spódnicę w groszki.

Kinga Rusin - jakie wybiera dodatki na wiosnę 2020?

Całość została uzupełniona przez długi złoty wisior oraz czarne buty na niebotycznie wysokiej szpilce. Co ciekawe, te dwa elementy stylizacji z "Dzień Dobry TVN" Kingi Rusin optycznie ją wyszczupliły! Jak to możliwe? Długie wisiorki optycznie wydłużają naszą sylwetkę - są lepsze niż np. chokery czy krótkie wisiorki. A szpilki? To oczywiste - dodają nam kilka - kilkanaście centymetrów!

Jak wam się podoba nowa stylizacja Kingi Rusin z "Dzień Dobry TVN"?

Kinga Rusin zdecydowała się na połączenie pięknej spódnicy z bluzką z zabudowanym kołnierzykiem i bufiastymi rękawami. Ten trend jest obecnie lansowany przez większość sieciówek.