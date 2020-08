Trendy jesień 2020. Sylwia Przybysz w sneakersach Adidas, które są hitem Instagrama

Odkąd Sylwia Przybysz została mamą, stawia przede wszystkim na wygodę. Nic dziwnego! Jej córeczka Pola wymaga wiele uwagi, dlatego komfort w codziennych stylizacjach jest dla Sylwii priorytetem. Ale kto powiedział, że wygodne ubrania muszą być brzydkie? Na szczęście nikt! Sylwia Przybysz swoją ostatnią stylizacją udowodniła, że postawienie na pełen luz może być modne! Piosenkarka umieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w wysokich ciemnych szortach, które zestawiła z klasyczną szarą bokserką i luźną beżową kurtką. Całość uzupełniła najmodniejszymi sneakersami, które będą perfekcyjnym uzupełnieniem każdej letniej i jesiennej stylizacji. Co to za model?

Model, na który zdecydowała się Sylwia Przybysz, to Adidas Falcon. To jeden z najpopularniejszych modeli sneakersów wśród gwiazd - model ten pokochała m.in. sama Kylie Jenner. Model Adidas Falcon, który widzicie poniżej, kosztuje 399 złotych. My pokochaliśmy go za piękne połączenie kolorów - pastelowy pomarańcz na podeszwie pięknie komponuje się z delikatną szarością. Te buty wyglądają jak pianki!

Mat. pras.