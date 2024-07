Choć skarpetki do sandałów nie są w najlepszym guście, to śmiało możesz podebrać chłopakowi parę wzorzystych skarpet i założyć je do krytych jesiennych butów. Na tegorocznych pokazach mody w Mediolanie, Nowym Jorku, czy Paryżu większość projektantów postawiła na ten awangardowy dodatek. Zmarszczone wokół kostki skarpetki zaprezentował m.in. Dior, Vivienne Westwood, czy Frankie Morello. Paski, kratka, pepitka, a może mocny kolor - wszystko zależy od Twojej fantazji!

Dla zwolenniczek klasyki Mulberry proponuje beżową, kryjącą podkolanówkę zestawioną z klasycznymi czółenkami. Nie przepadasz za tą długością? Do łask waracają także zakolanówki. Jak widać możliwości jest wiele, a więc... nie zapomnij o skarpetkach!

(Źródło: Gatta, Calzedonia)



kj

