Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" uwielbia podkreślać swoje kobiece kształty. Zdecydowanie upodobała sobie styl klasyczny i wynajduje prawdziwe perełki nie tylko u projektantów ale również w sieciówkach. Najlepszym przykładem jest jej wiosenny płaszcz, który już zdążył podbić serca internautek. Okazuje się, że to model dostępny w Zarze i wcale nie kosztuje wiele!

Sylwia Bomba we wiosennym płaszczu z Zary

Sylwia Bomba uwielbia kobiecy styl i chętnie go podkreśla eleganckimi stylizacjami. Internautki niejednokrotnie zasypywały już ją pytaniami, gdzie kompletuje swoją imponującą garderobę. Tej wiosny gwiazda TTV postawiła na piaskowy trencz z Zary z paskiem w talii, który idealnie podkreśla jej sylwetkę. Podobny model do tego, który wybrała kosztuje 349 złotych i wciąż jest dostępny w sprzedaży. To idealne rozwiązanie na chłodną wiosnę, z którą aktualnie mamy do czynienia. Sylwia postawiła na minimalistyczny krój, który dodaje jej szyku i charakteryzuje jej styl.

Młoda mama uwielbia również stylizacje mama-córka, dlatego jej 1,5-roczna córeczka również posiada podobny płaszczyk w dziecięcej wersji. Czy nie wyglądają uroczo?

Sylwia Bomba w płaszczu z Zary za 349 zł. To idealny model na wiosnę 2020.