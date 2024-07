Skoro wreszcie dotarło do nas, że czapeczka z daszkiem jest zdecydowanie passe, czemu zatem nie miałybyśmy również jesienią skorzystać z uroku kapeluszy.

Na jesienno-zimowych pokazach w Nowym Jorku, czy Paryżu żadna porządna stylizacja nie mogła obyć się bez specjalnego nakrycia głowy. Gucci postawił na flauszowe kapelusze z piórkiem przypominające te jakie nosił Jim Carrey w kultowym filmie "Maska". Tańszy odpowiednik znajdziesz m.in. w River Island.

Dior zaś zaprezentował jesienną wersję dobrze znanych z letnich kolekcji kapeluszy z opadającym rondem. Do kupienia w sieci sklepów Aryton, czy Stefanel.

Do jakich ubrań zakładamy kapelusze? Sprawdź w najnowszym FLESZU!

W naszej galerii znajdziesz przegląd nakryć głowy z polskich sklepów. Sprawdź w którym będzie Ci do twarzy!

