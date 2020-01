Tragedia w rodzinie Alżbety Lenskiej, zmarła bardzo bliska jej osoba... Był aniołem chodzącym po ziemi

Alżbeta Lenska ma za sobą wiele trudych chwil. Aktorka musiała zmierzyć się z poważną chorobą. Gdy wydawało się, że wszystko jest już dobrze, nadszedł kolejny cios. Alżbeta Lenska zdradziła na Instagramie, że nie żyje bliska jej osoba. To prawdziwa tragedia dla całej rodziny aktorki!

W maju 2018 roku Alżbeta Lenska wprost z desek teatru trafiła do szpitala. Okazało się, że w jej głowie pękł tętniak. Dzięki natychmiastowej reakcji lekarzy udało się uratować aktorkę. Przy jej łóżku niestrudzenie czuwał wtedy mąż, Rafał Cieszyński oraz pozostali bliscy. Wśród nich znalazł się także ukochany kuzyn Alżbety Lenskiej, Marek.

Niestety, jak się okazało, mężczyzna zmarł kilka dni temu.

Mój kuzyn Marek, ten przystojniak na zdjęciu, zawsze był aniołem chodzącym po ziemi. Miałam szczęście wychować się z tym cudnym, niesamowicie mądrym człowiekiem. To On zawsze martwił się o mnie, sprawdzał jak się czuję i dawał wskazówki jak cieszyć się życiem. Pisał listy na pięknym papierze, cenił każdą chwilę i pięknym głosem opowiadał wspaniałe historie. Po tym co mi się stało przyjechał bez mrugnięcia okiem aby upewnić się, że na pewno żyję. Zapewniałam go, że wszystko będzie dobrze i nie ma czym się martwić. Nie potrafię zrozumieć jednak nadal dlaczego życie pisze swoje scenariusze i nie konsultując się z nikim zabrało parę dni temu akurat Jego...tak bardzo anioły za Nim tęskniły? Mam nadzieję, że to właśnie był powód...oby przyjęły go u siebie z otwartymi skrzydłami. Rest in peace my love cousin - napisała pogrążona w żałobie Alżbeta Lenska.