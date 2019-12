Tradycji stało się zadość i Lara Gessler pokazała pupę! Komentarze? "Myślałam, że to Michał Wiśniewski"

To już poświąteczna tradycja. Rok temu Lara Gessler rozgrzała obserwujących jej profil na Instagramie do czerwoności publikując swoje nagie zdjęcie. W tym roku postanowiła to powtórzyć. Fotkę z gołą pupą wrzuciła tuż przed sylwestrem.

Lara Gessler pokazała pupę

Na zdjęciu widzimy Larę Gessler w czerwonej czapce i kurtce. Zdjęcie zrobiono nocą, Lara stoi na tarasie, otoczona miejskimi światłami. I wygląda po prostu świetnie!

Jest 30 grudnia, i żeby tradycji stało się zadość jest zdjęcie pupy. W ramach autoterapii i terapii narodu. W nadchodzącym roku życzę nam wszystkim, żebyśmy byli dla siebie łaskawi, nie oceniali, nie porównywali się z innymi i kochali siebie. ♥️✌🏼- napisała Lara.

Zaapelowała też do obserwujących jej profil i komentujących jej posty:

Mniej nienawiści, więcej łaskawości.

Jak Wam się podoba? Zobaczcie sami!

Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Oczywiście zaczęły się też porównania:

Pupa po matce ❤️❤️❤️ piękna ❤️- napisała jedna z użytkowniczek. Chciałam powiedzieć, ze Tata tez ma niczego sobie 😂 - odpowiedziała Lara, oznaczając Piotra Gesslera.

Jednak najwięcej komentujących miało jedno skojarzenie:

Jezu, myślałam, że to Wiśniewski, przepraszam Lara Boże, myslalam że to Michał Wiśniewski w stringach Czy tylko ja pomyślałam w pierwszej chwili że to Michał Wiśniewski? Tzn. W połowie zdjęcia 😀 W pierwszej chwili myślałam, że to Michał Wiśniewski :)

Oczywiście "winna" jest czapka w kolorze włosów lidera Ich Troje. To model jednej z polskich marek - ColorShake, za 79 zł.

Larze najwidoczniej skojarzenie przypadło do gustu, bo pod każdym komentarzem wrzucała uśmiechnięte emoji. Jak Wam się podoba zdjęcie Lary?

Lara słynie z odważnych stylizacji i fotek.