Torebka Alexandra McQueena podbiła serca polskich celebrytek. Jako pierwsza torebkę zdobioną trupią czaszką założyła w zeszłym roku Joanna Horodyńska. Jednak jak widać ten projekt dalej cieszy się ogromnym powodzeniem. Choć niewątpliwie jest dodatkiem oryginalnym i drogim, bowiem kosztuje ok. 4 tysięcy złotych napewno ani Dorota Wróblewska ani Katarzyna Zielińska nie były zadowolone, że mają takie same i to na jednej imprezie.

Reklama

A Wam jak się podoba?