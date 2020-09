Dziewiąta edycja "Top Model" jest pełna niespodzianek. Tradycyjnie w każdym odcinku programu pojawiają się goście, a tym razem będzie to Julia Wieniawa! Aktorka miała nietypowe zadanie i po raz pierwszy wystąpiła w roli asystentki Marcina Tyszki. Słynny fotograf zdradził w mediach społecznościowych, jak gwiazda poradziła sobie w tej roli. Zadanie nie było łatwe, bo była to naga sesja! Zobaczcie, jak podsumował aktorkę Marcin Tyszka.

Niemal w każdej edycji "Top Model" uczestniczy mają za zadanie udział w nagiej sesji. Ten odcinek zawsze cieszy się ogromną popularnością, bo nie brakuje w nim kontrowersji. W końcu nie wszyscy chętnie biorą udział w sesji w stroju Adama i Ewy. Tym razem wsparciem dla jurorów i uczestników będzie Julia Wieniawa, a udział aktorki Marcin Tyszka podsumował w ten sposób:

Grunt to dobra asystentka na planie. Upsss mały sppoiler z jutrzejszego @topmodelpolskatvn i mojej nagiej sesji pt „Bogowie” jak coś robić to tak by zapamiętano te zdjęcia... Będzie bardzo...nago ale malarsko i delikatnie...

Jak jest @juliawieniawa to wiadomo, że będzie gorąco .... - napisał na Intsagramie Marcin Tyszka.