"Top Model": Internauci krytykują Grację Kalibabkę za ciągłe wspominanie ojca przestępcy! 

Gracja i Jacek Kalibabka wzięli udział w castingach do "Top Model". Mimo tego, że oboje przeszli do kolejnego etapu, tylko Gracja dostała się do domu modeli i modelek. Kiedy Marcin Tyszka podczas castingu nawiązał do słynnego przestępcy Jerzego Kalibabki "Tulipana", okazało się, że jest to ojciec rodzeństwa. Jednogłośnie stwierdzili, że nie chcą być kojarzeni z jego przestępczą przeszłością. Jednak po emisji ostatniego odcinka show, internauci skrytykowali Grację, która przy każdej możliwej okazji wspominała tatę.

Internauci krytykują Grację Kalibabkę z "Top Model"

Jerzy Kalibabka "Tulipan" to przestępca matrymonialny, o którego podbojach powstał serial. "Tulipan" zasłynął jako uwodziciel, który wykorzystywał kobiety i wyłudzał od nich pieniądze. Spędził 15 lat w więzieniu, a jego postać nie kojarzy się zbyt pozytywnie.

Gracja mimo wcześniejszych zapewnień, że chce odciąć się od przeszłości ojca, postanowiła wspominać go na wizji.

To jest dla mnie tak ważne, że tutaj jestem i chciałabym, żeby tata tutaj ze mną był. Jest mi naprawdę ciężko

Internautom przeszkadzał również sposób bycia modelki i zachowanie podczas sesji zdjęciowej, gdy ingerowała w pracę makijażysty oraz płakała.

- Bardzo niesprawiedliwe, beksa Gracja powinna odpaść, która nie chciała mieć na początku nic wspólnego z ojcem, a teraz udaje, że jej jego brak

- Gracja cwana jak ojciec w młodości. Kto zna historię, ten wie XD

- Powinna odpaść Gracja, lecz ktoś musi robić dramy...

- Ciekawe ile razy jeszcze będzie sie zasłaniała tatą...

- Gracja: nie chcę być kojarzona tylko z tatą. Także Gracja: tęsknię za tatą. - pisali w sieci

Zgadzacie się ze spostrzeżeniami internautów?

Internauci krytykują Grację, że wykorzystuje wspomnienia o ojcu, aby zaistnieć w programie.

