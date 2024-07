Święta tuż tuż! Już za kilka dni porzucimy codzienne zajęcia, usiądziemy do wspólnej kolacji z rodziną i przyjaciółmi i oczywiście odpakujemy pierwsze prezenty! Zanim jednak to się stanie nasza redakcja postanowiła zdradzić, o czym tak naprawdę marzy!

Co w tym roku będzie prawdziwym must-have naszych stylistów i redaktorów? Sprawdź naszą galerię i zobacz, co chciałaby znaleźć pod choinką redakcja Flesza!

kj

Reklama