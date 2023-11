Bielecki relacjonuje, że z rozmowy z Elisabeth Revol wynikało, że z Tomaszem dzieje się coś złego:

Odpowiedziała, że nie, ma odmrożone nogi i ręce, leży, nic nie widzi. Pogoda się pogarszała. Nawet przy optymistycznym założeniu, że prognoza by się nie sprawdziła, wiatr by zelżał, a z Denisem mielibyśmy siły, by pokonać 1300 m przewyższenia, co zrobilibyśmy po dotarciu do Tomka? A przecież te 1300 m to drugie tyle, ile zrobiliśmy, tylko na większej wysokości, przy dużo silniejszym wietrze, w większym zimnie, bez lin poręczowych, których wyżej nie ma. Dochodzimy do Tomka i co dalej? Musielibyśmy go znosić. A dwie osoby bez zasobów nie są w stanie tego zrobić. To fizycznie niewykonalne - podkreślił Bielecki.