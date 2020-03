Tomasz Stockinger wciąż przebywa w szpitalu. Jest po operacji na otwartym sercu

Tomasz Stockinger po raz pierwszy skomentował doniesienia o swoim stanie zdrowia! Jak się czuje gwiazdor serialu "Klan"? Zaledwie kilka tygodni temu "Fakt" informował, że Tomasz Stockinger zachorował i trafił do szpitala. Ostatnio z kolei media przekazały, że aktor walczy z powikłaniami po zapaleniu płuc. Teraz sam Tomasz Stockinger zdradził, jak się czuje i kiedy będzie mógł wrócić do domu i do pracy.

Tomasz Stockinger przeszedł poważną operację

Tomasz Stockinger w rozmowie z "Faktem" przyznał, że miesiąc temu trafił do szpitala, a jego stan zdrowia był naprawdę poważny. Aktor, którego widzowie doskonale znają z serialu "Klan" w którym występuje od samego początku, przeszedł operację serca!

Jestem po operacji na otwartym sercu. Niestety było trzeba zrobić zastawkę, to był bardzo ciężki zabieg- przyznał w rozmowie z dziennikiem.

Teraz Tomasz Stockinger powoli wraca do zdrowia i rozpoczął rehabilitację.

Najważniejsze będą najbliższe tygodnie przy pełnej konsultacji z kardiologiem. Przede mną długa droga i dużo pracy - "Fakt" cytuje aktora. To jest jednak sprawa kilku miesięcy, żeby na dobre wrócić do domu, do swojego rytmu życia.

Przypominamy, że w związku ze stanem zdrowia Tomasza Stockingera, jego serialowy bohater z "Klanu" wkrótce wyjedzie do kliniki w Szwajcarii.

Tomaszowi Stockingerowi życzymy dużo zdrowia!

