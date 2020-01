Tomasz Sekielski dzięki żonie schudł już 50 kg! Razem opowiedzieli o walce o zdrowie dziennikarza

Tomasz Sekielski zdradził, że schudł już 50 kilogramów! Dziennikarz w najnowszym wywiadzie, którego udzielił razem z żoną magazynowi "Viva!", opowiedział o swojej walce z nadwagą i przyznał, kto namówił go na odchudzanie.

Blisko rok temu Tomasz Sekielski głośno przyznał, że zmaga się z nadprogramowymi kilogramami. Okazało się wówczas, że jego waga wskazywała już 185 kg! Autor głośnego dokumentu "Tylko nie mów nikomu" zapowiedział walkę o zdrowie i rozpoczął odchudzanie. Pod koniec sierpnia okazało się, że znany dziennikarz zdecydował się na operację zmniejszenia żołądka. Od tamtego czasu mocno schudł!

Tomasz Sekielski szczerze o swojej diecie po operacji

Tomasz i Anna Sekielscy w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedzieli o walce dziennikarza z nadwagą. Tomasz Sekielski pochwalił się, że schudł już 50 kilogramów! Dziennikarz nie ukrywa, że zanim rozpoczął odchudzanie miał słabość do słodyczy i nie zwracał uwagi na to, co je.

Muszę się przyznać, że przed operacją byłem niesubordynowany. Nieraz, gdy siedziałem do późna w nocy, odnajdywałem schowane słodycze i zajadałem nimi stres. Ania zawsze pilnowała, abym żył zdrowo, ale to ja sam się zaniedbałem - Tomasz Sekielski zdradził w rozmowie z "Vivą!".

Żona dziennikarza zdradziła, że już od dawna namawiała go na operację zmniejszenia żołądka.

Próbowałam już wcześniej Tomka przekonać, aby to zrobił. Myślę, że to był ostatni dzwonek. Uświadamiałam mu, jak bardzo się boję o jego życie - przyznała Anna Sekielska.

- Ale to tak jak alkoholikowi mówić, aby nie pił, bo się zapije na śmierć. Nic nie trafiało. Ale teraz się zmieniam dla ciebie, kochanie - skomentował dziennikarz.

A jak dziś wygląda dieta Tomasza Sekielskiego?

Jedną dziesiątą tego co dawniej. Ale jadam wszystko - przyznał w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

I dodaje:

Teraz podczas wyjazdu, kiedy zjadłem cztery łyżki zupy w restauracji, właścicielka obraziła się, że mi coś nie smakowało. Popatrzyła na mnie podejrzliwie, bo jednak jestem ciągle duży. Nie kojarzę się z kimś, kto zostawia resztki na talerzu.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Tomasz Sekielski!

Rok temu dziennikarz przyznał, że ważył 185 kg.