Tomasz Sekielski pochwalił się dziećmi! To one mu pomogły po operacji zmniejszenia żołądka!

Tomasz Sekielski ostatnio przeszedł spektakularną metamorfozę! Dziennikarz poddał się operacji zmniejszenia żołądka, a po zabiegu zaczął się zdrowo odżywiać oraz regularnie trenować. Bardzo szybko zgubił kilkadziesiąt kilogramów, a jego przemiana została natychmiast zauważona przez opinię publiczną. Ostatnio Tomasz Sekielski w rozmowie z Michałem Figurskim, opowiedział o walce z otyłością i życiu po operacji, a także o wsparciu jakie otrzymał od rodziny w tym czasie. Dziennikarz cały czas może liczyć na swoje dzieci. Chociaż Tomasz Sekielski raczej rzadko pokazuje publicznie swoją rodzinę, to tym razem zrobił wyjątek i pojawił się ze swoimi dziećmi na premierze"Wiedźmina", wyprodukowanego przez Netflix.

Zobacz także: Brat Sekielskiego komentuje jego stan zdrowia. "Tomek nie radził sobie z wagą. Stracił większość żołądka"

Tomasz Sekielski walczy z otyłością od kilku miesięcy. Zmiana nawyków żywieniowych oraz zabieg zmniejszenia żołądka, pozwoliły dziennikarzowi w krótkim czasie schudnąć aż 40 kg! W programie "NieZŁY pacjent", autor dokumentu "Tylko nie mów nikomu" opowiedział, jak zaczął się jego problem z nadwagą.

W moim przypadku to był głównie stres. Zajadałem go. Do tego nieregularnie odżywianie się, mało ruchu, który rzeczywiście spalałby energię, którą pochłaniałem w pożywieniu - powiedział w rozmowie z Michałem Figurskim, Tomasz Sekielski.

Przed operacją zmniejszenia żołądka, dziennikarz był na kilku dietach, które nie dawały oczekiwanych rezultatów.

Byłem u lekarzy, u dietetyków. Próbowałem rozmaitych diet, zarówno zdrowych, jak i tych uznawanych za niezdrowe. Mógłbym napisać o nich książkę

W programie "NieZŁY pacjent", Tomasz Sekielski przyznał, że w walce z otyłością istotne jest także wsparcie psychologa. To dzięki poradom psychologicznym, pacjent może zmienić swoje nastawienie i podjąć kroki w kierunku odchudzania. Dziennikarz podkreślił również, że sama operacja zmniejszenia żołądka to dopiero początek walki o swoje zdrowie i sylwetkę.

Uważam, że to zabieg ratujący życie. Ale sam zabieg nie wystarczy: pacjent musi przestrzegać bardzo rygorystycznych zaleceń lekarza i musi wprowadzić nowe nawyki żywieniowe, a także zacząć się ruszać. Zabieg to bardzo ważny, ale pierwszy krok na drodze do wyleczenia otyłości

Dziennikarz powiedział także, że cały czas może liczyć na wsparcie swoich dzieci.

Moje dzieci bardzo się o mnie martwiły, ale też bardzo ucieszyły się, gdy zdecydowałem się na operację. Pomagają mi. Mój 15-letni syn Łukasz jest moim personalnym dietetykiem. [...] Były sytuacje, w których moje dzieciaki chowały przede mną słodkie rzeczy, ale jak pracowałem do późna, to o drugiej w nocy ruszałem na poszukiwania. Zawsze znajdowałem, nie mogli przede mną tego schować. Skończyło się tym, że w domu nie było nic słodkiego...

W środę 19 grudnia, Tomasz Sekielski wybrał się na premierę "Wiedźmina", w towarzystwie ukochanych dzieci. Razem z synem Łukaszem oraz córką Julią pozował do zdjęć i cała trójka wyglądała na szczęśliwą i zadowoloną. Oczywiście trzymamy kciuki za Tomasza Sekielskiego i jego walkę z otyłością. To wspaniałe, że dziennikarz może liczyć na swoje dzieci, które cały czas wspierają i dopingują go podczas procesu odchudzania!

Widzicie podobieństwo do taty?