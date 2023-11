Tomasz Lis niedawno wydał swoją autobiografię "Historia prywatna". Wiele miejsca w niej poświęcił na wspomnienia dotyczące swojego małżeństwa z Kingą Rusin i czasu, kiedy urodziły się jego córki: Pola i Iga. Dziennikarz zdradza, jak radził sobie w roli ojca już od pierwszych miesięcy życia córki:

Karmienie, przewijanie, myślę, że i dziś poradziłbym sobie z tym bez najmniejszych problemów, bo wprawę miałem niezłą. Tak, to było prawdziwe szczęście. Po pierwsze, bo dziecko. Po drugie, bo w epoce przed urlopami tacierzyńskimi mogłem spędzać z córką długie miesiące niemal non stop. Kilka miesięcy po urodzinach Poli Kinga pojechała na tydzień robić reportaż w Los Angeles. Zostałem sam z małym dzieckiem. To była wielka frajda i wielki stres (...)