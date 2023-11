Zbigniew Ziobro potwierdził, że zatrzymany mężczyzna Norbert B. usłyszał już zarzuty, ale wciąż trwają poszukiwania trzeciej osoby, która może mieć związek z tragedią sprzed lat.

Jak to tego doszło? Prokuratorzy zdecydowali się wytypować wszystkich mężczyzn, którzy w momencie zdarzenia, kiedy doszło do tego strasznego przestępstwa mieszkali w miejscowości Miłoszyce i okolicach i skończyli 15 lat, i przesłuchiwać ich na okoliczność ich wiedzy, ewentualnego związku z tym tragicznym zdarzeniem, oraz pobierać od każdego z nich próbki porównawcze do badań genetycznych. Efekt właśnie tego rodzaju pracy śledczych doprowadził do kolejnego przełomu, mianowicie dzisiejszego zatrzymania i stawianych zarzutów osobie, która tego strasznego wieczoru była na tej samej dyskotece, gdzie przebywa później zamordowana dziewczynka- powiedział Zbigniew Ziobro. Jest to drugi zatrzymamy podejrzany w tej sprawie.