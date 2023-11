15 marca Tomasz Komenda wyszedł na wolność po 18 latach przebywania w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Jego historią zainteresowały się wszystkie media w kraju. Sam udzielił wywiadu m.in. w "Uwadze" w TVN. Co zrobił po wyjściu na wolność?

O Tomaszu Komendzie mówią dziś wszyscy. 42-letni mężczyzna wyszedł z więzienia po 18 latach, kiedy to w 2000 roku został zatrzymany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi. W 2004 roku został skazany na 25 lat więzienia. Teraz prokuratura znalazła dowody na jego niewinność, ale wyrok musi wydać Sąd Najwyższy.

Na wolności przywitała go oczywiście rodzina oraz mama, Teresa, która wykrzyczała, że jest najszczęśliwszą mamą na świecie. Co zaś powiedział Tomasz tuż po wyjściu na wolność? "Fakt" cytuje:

Mama Tomka, Teresa:

To już jest dorosły mężczyzna z bardzo silnym charakterem. Kocham go nad życie. On teraz decyduje sam o sobie. Do mnie może przyjść po radę - mówi w rozmowie z TVN 24.