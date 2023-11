2 z 8

Tomasz Komenda nie zamierza zostawić tej sprawy. Już teraz zapowiada, że będzie walczył o to, żeby osoby które są odpowiedzialne za wsadzenie go do więzienia, zostały ukarane:

Nie spocznę dopóki te osoby, które mnie wsadziły do wiezienia, nie usiądą na ławie oskarżonych (...) W więzieniu modliłem się do papieża, nie do Boga. Dlatego obiecałem sobie, że pojadę do Rzymu i mu osobiście podziękuję za to, że wyszedłem z więzienia - mówił Komenda.

Tomasz Komenda podczas swojego przemówienia zwrócił się bezpośrednio do jednego z reporterów, który pojawił się na konferencji prasowej. Nie zdradził jednak jego nazwiska.

- Jest tu na konferencji jeden dziennikarz, który przez 18 lat oczerniał mnie w mediach. Pisał, że jestem pedofilem i mordercą, a dziś jest tu. Jak on teraz może mi spojrzeć w oczy? - pytał mężczyzna.

