Tomasz Komenda rozpoczął pracę w fundacji braci Collins! Mężczyzna, którego historia wstrząsnęła całą Polską razem z Rafałem Collinsem 11 listopada wybrali się do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich i pomagali roznosić posiłki dla najbardziej potrzebujących.

W sieci pojawiły się zdjęcia i komentarz Tomasza Komendy!

Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia i wyszedł na wolność dopiero po 18 latach spędzonych za kratami. W 2018 roku sąd uniewinnił mężczyznę, który dziś walczy o odszkodowanie za lata spędzone w zamknięciu - mężczyzna żąda prawie 19 milionów zł.

Niestety, ostatnio okazało się, że Tomasz Komenda nawet po wyjściu z więzienia przeżywał trudne chwile. W wywiadzie dla WP Magazyn przyznał, że jego były pracodawca wykorzystywał to, że klienci go rozpoznają.

Kiedy rozeszło się, gdzie pracuję, ludzie zaczęli tam masowo jeździć, żeby mnie zobaczyć. I jak się okazało, że przyciągam klientów, to nie wolno mi było zejść ze stanowiska, nawet żeby iść do łazienki - mówił Tomasz Komenda.

Wypowiedź Tomasza Komandy poruszyła braci Collins, którzy zaproponowali mu pracę u siebie!

Zszokowała mnie wypowiedź Tomka Komendy o tym że na myjni pracodawca go wykorzystywał... Niewiarygodne... Sam wiem jak to jest, byłem wykorzystywany przez pracodawcę podczas pracy na zmywaku - napisał wówczas Rafał Collins.

Później Rafał Collins w Dzień Dobry TVN zdradził, że Tomasz Komenda miał do wyboru pracę w jednej z trzech spółek: w tuningu samochodów, w restauracji w Warszawie, albo w fundacji.

(...) Wybrał najtrudniejsze dla siebie zadanie, bo fundacja jest bardzo obciążającą rzeczą, którą można prowadzić. Robimy wszystko, żeby miał komfort, żeby trochę to ciśnienie zeszło. Na dzień dzisiejszy już nie musi się martwić o jutro, nie musi się martwić o rachunki teraz będzie miał szansę zrobienia prawa jazdy, dostanie komputer, szkolenia - wtedy kiedy będzie gotowy to powie nam "chłopaki jestem gotowy" to zrobimy wtedy coś dużego miejmy nadzieję i na pewno jest ten dalszy cel, ale musimy na niego poczekać- Rafał Collins mówił w "DDTVN".

Teraz okazuje się, że Tomasz Komenda rozpoczął już pracę w Fundacji Braci Collins!

We wrześniu poinformowaliśmy Was, że rozpoczęliśmy współpracę z Tomkiem Komendą, dziś Tomek pomaga nam już w miarę możliwości. Wczoraj @tomek.komenda oraz @rafalcollins odwiedzili Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Nowolipie 22 by pomóc dostarczać posiłki. Posiłki, które często są też po prostu miłym - choć niezbędnym - dodatkiem do tego czego dziś nam wszystkim brakuje: krótkiego spotkania- czytamy na Instagramie.